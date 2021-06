La Sardegna riapre ai piedi del nuraghe il suo scrigno di costumi, gioielli e maschere tradizionali

Oggi a Isili il grande appuntamento con BESTIRIS E PRENDAS, in diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Il poeta isilese Pietro Mura ha composto liriche rimaste nel tempo e come tanti suoi compaesani si è prodotto nell’arte antica di forgiare e decorare il rame, chiamato anche “oro rosso” per la sua colorazione. In un passato recente, la comunità del Sarcidano, era attiva anche sul fronte della lavorazione dei tessuti e i numerosi telai, in funzione nelle case, rappresentavano una delle forze motrici dell’economia locale.

Isili è un gioiello della nostra regione che stasera rimette in luce Bestiris e Prendas, la grande sfilata dei costumi, dei gioielli e delle maschere tradizionali, in uno scenario particolarmente suggestivo e cioè ai piedi del maestoso Nuraghe Is Paras, attorno al quale si estende l’abitato e la sua storia.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Isili in collaborazione con l’Associazione Culturale Simponya, “indossa” idealmente i panni di un’isola intera nelle sue mille varianti, per colorare lo spazio che la ospiterà con oltre 350 costumi della tradizione sarda in rappresentanza di 70 paesi.

Un quadro vivo di stoffe, colori, ricami e gioielli, farà da sfondo allo spettacolo della bellezza condotto da Giuliano Marongiu, coordinato dal suo ideatore Mario Corongiu e trasmesso in diretta da Sardegna Live a partire dalle ore 18.30.

Diversi gli interventi musicali in programma e particolarmente attesa l’esibizione delle maschere tradizionali che animeranno il percorso, con la presenza dei Mamuthones e Isohadores di Mamoiada, i Mamutzones di Samugheo, i Tumbarinos di Gavoi, Sos Corriolos di Neoneli, Sos corongiaios di Laconi, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala.

“Bestiris e Prendas è stata in passato un’iniziativa di ampio interesse all’insegna della cultura, della tradizione, dell’arte artigiana ancora viva nel nostro paese attraverso le tessitrici, i ramai, i falegnami. – dice il Sindaco Luca Pilia, che ha fortemente voluto riportare in auge la grande manifestazione. – Oggi la comunità isilese si riappropria di un evento che nasce nel segno dell’accoglienza e dell’ospitalità, in un momento storico particolare e che vuole anche essere l’occasione di una ripartenza, con l’auspicio di un tempo migliore per tutti”.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sanitaria e disposizioni di Legge.