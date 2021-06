Vola col Ferrari contro il muro di una casa: lo schianto a Serdiana

A bordo della fuoriserie due persone, in ospedale in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale attorno alle 3 di questa mattina a Serdiana, in via Repubblica, dove un'autovettura è uscita di strada danneggiando una condotta del gas. I Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area, del veicolo e della sede stradale.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada, finendo su un muro perimetrale di un'abitazione privata e danneggiando le condotte idriche dell'energia elettrica e della rete del gas, provocandone la fuoriuscita, e infine ribaltandosi sulla sede stradale.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, all'arrivo sul posto, hanno delimitato l'area e provveduto tempestivamente a limitare la perdita della condotta del gas.

A bordo dell'autovettura due uomini, soccorsi dal personale medico sanitario inviato con due ambulanze dal servizio territoriale di emergenza del 118, trasportati in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono intervenuti la Radiomobile dei Carabinieri del Comando Stazione di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi di legge di competenza.