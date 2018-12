Macomer: botti vietati durante le festività

Il Comune pensa agli amici a quattro zampe

Di: Redazione Sardegna Live

Per Natale e Capodanno, a Macomer, saranno vietati i botti. A stabilirlo è una ordinanza del sindaco. Nella piazza della cittadina del Marghine, sabato, è previsto un grande abbraccio collettivo per celebrare le festività.

La decisione dell'amministrazione comunale è volta a preservare la serenità dei cittadini e degli amici a quattro zampe. Il sindaco Antonio Succu ha vietato l'accensione e scoppio di mortaretti, petardi e simili in tutto il territorio comunale, invitando tutti alla manifestazione che si svolgerà sabato in Piazza della Vittoria dal tema "Un abbraccio scalda il cuore".

"Lo scopo degli abbracci gratis - spiega l'assessore alla cultura Tiziana Atzori - è semplicemente quello di offrire un atto di gentilezza disinteressata. Vogliamo prepararci al Natale, perché ricevere in dono un gesto affettuoso, a maggior ragione se disinteressato, fa piacere a tutti. L'iniziativa free hugs è uno dei tanti modi per dare e ricevere coccole ed emozioni, una giornata interamente dedicata all'abbraccio per abbassare le barriere, accorciare le distanze, regalare un po' di calore, fiducia e speranza".