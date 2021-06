Sessantenne morto in mare ad Arbus: ha salvato la figlia e due amiche

Si chiamava Fernando, 60enne di Villamar, l'eroe che dopo aver tratto in salvo la figlia e le amiche in difficoltà tra le onde si è accasciato sulla battigia, colto da arresto cardiaco

Di: Giammaria Lavena

Si chiamava Fernando Porcu, 60 anni di Villamar, l'eroe morto a Marina di Arbus dopo aver salvato la figlia e altre due sue amiche. Secondo quanto appreso l'uomo infatti avrebbe messo in salvo anche una terza ragazzina prima di accasciarsi sulla battigia privo di forze (inizialmente si parlava di due).

L'allarme è scattato alle 14.30: il 60enne, rendendosi conto che le tre ragazze erano in difficoltà tra le onde, si è immediatamente precipitato in loro soccorso e ha lottato per diversi minuti in acqua per trascinarle a riva.

Tutto sembrava essere andato per il verso giusto, quando l'uomo è collassato al suolo sulla riva e non si è più ripreso nonostante i tentativi di rianimazione. La figlia è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti: non sarebbe grave.

Le altre due amiche- secondo le prime informazioni raccolte - starebbero bene.