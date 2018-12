La Madonnina di San Michele? Eccola nuovamente al suo posto: i fedeli ringraziano

Dall’inizio dei lavori di restauro della chiesa e della piazza, il prezioso simulacro era stato spostato in attesa della chiusura del cantiere

Di: Alessandro Congia

Da sempre ha vigilato dalla sommità della chiesa di San Michele. Ora è tornata alla sua esatta ubicazione, dopo che era custodita provvisoriamente nel cortile interno delle opere parrocchiali, in attesa che i tecnici e gli ingegneri studiassero con attenzione e cura come riposizionarla al suo posto, come chiesto a gran voce dai residenti del quartiere.

IL SIMULACRO

Lo spostamento del prezioso simulacro, avvenuto a marzo del 2017, era stato necessario proprio perché il piedistallo sul quale poggiava era ridotto ormai in precarie condizioni e rischiava di cadere. I residenti del quartiere però non erano contenti: i lavori della piazza si erano conclusi lasciando però vuota la sommità della parrocchia, ma oggi ecco l’atteso miracolo.

La Madonnina potrà nuovamente ridare fede e speranza ai fedeli, che anche grazie ad una raccolta fondi è stato possibile ricollocarla attraverso un’enorme gru.