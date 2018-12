Marijuana nel freezer di casa: nei guai 25enne

Il giovane, perquisito dalla polizia, aveva marijuana nascosta in casa e negli indumenti

Di: Redazione Sardegna Live

Un 25enne di San Giovanni Suergiu, Nicola Granella, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias e della Squadra Volante lo hanno intercettato in via Vittorio Veneto, a San Giovanni Suergiu. Secondo quanto riferito dalla Questura, in seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso di cinque pezzetti di hashish del peso di dieci grammi e 20 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Gli agenti, racconta il comunicato stampa, hanno esteso il controllo nella sua abitazione dove sono stati trovati sette pezzetti di hashish, del peso di 14 grammi, custoditi in un pacchetto di sigarette, tre grammi di marijuana, un sacchetto sottovuoto contenente marijuana del peso di 54 grammi, trovato dentro un freezer, e nove involucri contenenti marijuana essiccata. Nella mattinata è previsto il processo con rito direttissimo.