Muore in mare dopo aver salvato due ragazzine ad Arbus

Niente da fare per il 65enne, si è accasciato dopo il gesto eroico

Di: Redazione Sardegna Live

Il dramma si è consumato questo pomeriggio a Marina di Arbus, dove un uomo è morto dopo aver salvato due ragazzine che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, nella parte sud occidentale dell'Isola.

Dopo il grande gesto è stata forse proprio la fatica a causare un arresto cardiaco che ha ucciso il 65enne. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori che hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Secondo le prime testimonianze, il bagnante, resosi conto che le due giovanissime erano in balia delle onde, non ha esitato a tuffarsi in acqua traendole in salvo. Ma il suo grande cuore non ha retto allo sforzo.