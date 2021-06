Malamovida a Olbia, coprifuoco per le rivendite di alcolici

Stop al consumo in strada, pugno di ferro del sindaco Nizzi contro le risse

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, adotta misure rigorose per arginare l'escalation di violenza giovanile in città. Dopo aver incontrato Prefetto e forze dell'ordine, ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura dalle 21 alle 7 di tutti gli esercizi commerciali in cui sia possibile acquistare bevande alcoliche, dato che l'uso di alcol è strettamente connesso con gli episodi che si sono registrati in città le scorse settimane, nel centro cittadino, specie nelle piazze e nelle vie già teatro di risse e aggressioni.

"Metteremo in moto tutte le energie possibili per far fronte alla pericolosa radice che investe una piccola parte delle nuove generazioni e che è sfociata, le scorse settimane, negli incresciosi atti di violenza che hanno interessato alcuni giovanissimi", aveva annunciato il sindaco. Detto fatto. "Da oggi c'è il divieto assoluto di consumo di alcolici nelle pubbliche vie e nelle pubbliche piazze", annuncia adesso. "Per venire incontro alle esigenze dei commercianti dell'area interessata dal provvedimento, gli esercizi potranno restare aperti fino alle 21 - prosegue - ma nella stessa zona il consumo e la somministrazione di alcolici sono consentiti solo nei locali pubblici e nelle loro aree esterne, autorizzate all'occupazione di suolo pubblico".

Il sindaco dispone anche controlli serrati. "Saremo inflessibili con chi violerà l'ordinanza o venderà alcolici ai minorenni - assicura - Olbia è sicura e ospitale, rifiutiamo che per colpa di pochi questa realtà sia disturbata".