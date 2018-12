Due camion betoniera in fiamme in viale Monastir

Il 115 è intervenuto con un'autopompa serbatoio e un'autobotte pompa

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22 di ieri, 19 dicembre, in viale Monastir per un rogo che ha coinvolto due camion betoniera.

La Sala operativa del 115 ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento con un'autopompa serbatoio e un'autobotte pompa.

Uno degli automezzi è stato completamente avvolto e distrutto dalle fiamme, l'altro solo in parte grazie al tempestivo intervento dei pompieri.

L'area è stata poi messa in sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto anche gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato.