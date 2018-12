Carambola con 5 auto: traffico in tilt alle porte di Sassari

L'incidente all'altezza del bivio di Muros

Di: Redazione Sardegna Live

Una carambola con cinque auto e un furgone coinvolti è avvenuta ieri mattina, sulla Strada statale 131 in direzione Sassari, all'altezza del bivio di Muros.

Due donne che avevano riportato delle ferite sono state accompagnate in ospedale a bordo delle ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operai dell’Anas.

La condizione di pericolo e il rischio che potessero crearsi nuovi incidenti ha convinto le autorità a chiudere la strada al traffico per alcune ore, creando una viabilità alternativa con blocco all’altezza del bivio di Muros.

L’attività di soccorso e la gestione dei flussi veicolari sono state particolarmente complesse, specie per quanto riguarda gli automobilisti già “imbottigliati” nei pressi dell’incidente.

La polizia stradale ha operato a lungo per indirizzare le auto lungo percorsi alternativi. Il tratto chiuso al traffico era quello in direzione Sassari all’altezza del km 204. Il flusso dei veicoli è stato deviato al km 201 per Muros con il rientro sulla 131 al km 204,800 (Scala di Giocca). La strada è rimasta interrotta fino a quando non sono state completate tutte le operazioni per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità, con la successiva rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Quel tratto di strada è stato già in altre occasioni teatro di incidenti che hanno visto coinvolti più mezzi. L'alta velocità e il mancato rispetto della distanza di sicurezza si confermano quale causa principale dei sinistri.