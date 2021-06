Alghero. Il ponte di Fertilia anticipa: riapertura questo pomeriggio alle 16

Il transito verrà riaperto a senso unico alternato con la regolazione semaforica

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 16,00 di questo pomeriggio, in largo anticipo rispetto alle previsioni, riapre il traffico sul Ponte di Fertilia. Il transito verrà riaperto a senso unico alternato con la regolazione semaforica.

L’impresa Simec di Olmedo ha mantenuto l’impegno di sveltire al massimo le operazioni di messa in opera della struttura di alloggio delle nuove passerelle. Da lunedì i lavori continueranno sulle strutture, senza interferire con il transito veicolare sul ponte, ma il senso unico alternato non dovrà perdurare. L’impresa, infatti, provvederà ad installare la pavimentazione provvisoria in almeno una passerella, in attesa dell’arrivo dei pavimenti speciali previsti in progetto, così da accogliere il transito dei pedoni e delle biciclette e consentire a brevissimo la riapertura del traffico veicolare nei due sensi di marcia.