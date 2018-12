«La musica è per tutti»: al Sacro Cuore il concerto di Natale

L’esibizione è promossa dall'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso

Di: Antonio Caria

L’obiettivo è quello di coinvolgere un intero quartiere e far capire che la musica è per tutti. Si terrà venerdì 21 dicembre alle 11.00, nella Basilica del Sacro a Sassari, l’annuale concerto di Natale promosso dalla sezione ad indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso.

L’esibizione vedrà i protagonisti i bambini delle quinte elementari sia del plesso di via Baldedda che di Piazza Sacro Cuore, gli alunni del corso di educazione musicale, le orchestre dell'Indirizzo musicale e il coro scolastico che accoglie al suo interno bambini dalla quarta elementare alla terza media.

Il coro nasce a settembre del 2014 per volontà della docente di pianoforte della scuola, Barbara Agnello. I dirigenti che si sono succeduti durante gli anni dalla fondazione del coro, prima Nicoletta Puggioni e ora Vittorio Sanna hanno sempre appoggiato con entusiasmo e impegno questo progetto ambizioso di un coro stabile della scuola non solamente finalizzato ai saggi scolastici.

Come ha dichiarato la Agnello «Il coro nasce con l'idea di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo e relazionale. Teniamo molto che la nostra scuola sia presente nel quartiere per questo il concerto si svolge nella bellissima Basilica del Sacro Cuore grazie alla collaborazione con la parrocchia».

Lo scorso anno la sezione ad indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Basso ha vinto il primo premio assoluto al concorso "Suoniamo Insieme" di Sant'Andrea Frius distinguendosi con una votazione di 100/100 tra ben oltre 30 scuole della regione.

Tra gli eventi collaterali, il mercatino di Natale e una pesca della fortuna che saranno allestiti nel plesso scolastico di Via Pavese. Inoltre saranno in vendita (offerta libera) manufatti natalizi e idee regalo. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività didattiche della scuola.