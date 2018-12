La Polizia Ferroviaria incontra i bambini delle scuole cittadine: ecco “Train ..to be cool”

La bella iniziativa che avrà luogo nelle giornate del 20 e 21 dicembre 2018, presso Trenitalia in via Roma

Di: Alessandro Congia

In occasione delle festività natalizie, il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Sardegna ha promosso due giornate speciali dedicate all’educazione alla legalità in ambito ferroviario, iniziativa che la Polizia Ferroviaria sostiene a livello nazionale con il progetto “Train...to be cool”.

Nelle giornate del 20 e 21 dicembre 2018, gli operatori della Polizia Ferroviaria saranno a disposizione presso la stazione di Cagliari per incontrare i bambini e i ragazzi per la campagna di sensibilizzazione dedicata ai corretti comportamenti da tenere nelle stazioni ferroviarie e durante i viaggi in treno.

Gli ospiti potranno lasciare un messaggio per la Polfer che sarà parte delle decorazioni dell’albero di Natale dedicato alla Specialità. Inoltre, saranno presenti i soci del Dopolavoro Ferroviario e dell’associazione Sardegnavapore per illustrare l’affascinante mondo dei treni: saranno esposti i lavori realizzati dagli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado che hanno partecipato al concorso legato al progetto “Scuola Ferrovia”.

Il 20 dicembre alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione durante la quale sarà possibile visitare anche il presepe monumentale allestito dall’associazione Sardinian Events di Portoscuso mentre, alle ore 11 sarà celebrata la santa messa presso la Cappella della stazione. Certamente un’occasione speciale per divertirsi insieme, informare e sensibilizzare grandi e piccini a comportamenti responsabili, per conoscere il mondo ferroviario, il lavoro e l’impegno della Polizia Ferroviaria.