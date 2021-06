Minaccia, aggredisce e picchia la madre: arrestato 26enne di Sestu

Disposto l'allontanamento dalla casa familiare

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia C.S. , 26enne del luogo, disoccupato, il quale, poco prima in stato di alterazione psicofisica, al culmine di una lite all’interno dell’abitazione materna, per futili motivi aveva minacciato, aggredito e percosso la propria madre e danneggiato varie suppellettili dell’abitazione.

Al termine delle formalità di rito il giovane è stato ristretto presso le camere di sicurezza dell’Arma e nella mattinata di oggi è stato giudicato con rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare, mentre il processo è stato rinviato per richiesta di termini a difesa.