Il nuovo logo istituzionale della Regione: tra storia e tradizione

La nuova veste grafica che dovrà accompagnare tutte le azioni di comunicazione dell’amministrazione regionale

Di: Redazione Sardegna Live

La Regione si dota di un nuovo logo istituzionale, contenuto nel “Manuale di identità visiva e immagine coordinata” approvato dalla Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta. Oltre a rivisitare il logo, il documento sviluppa la nuova veste grafica che dovrà accompagnare tutte le azioni di comunicazione dell’amministrazione regionale.

Il nuovo logo risponde all'esigenza di coniugare la storia e la tradizione con l'innovazione per conferire una nuova immagine alla Regione tramite un elemento grafico distintivo rinnovato ma al tempo stesso ancorato fedelmente al passato. La sua rielaborazione rispetta in modo fedele e autentico la composizione grafica dello Stemma e del Gonfalone e, allo stesso tempo, assume una grafica adattabile ai diversi strumenti di comunicazione in uso presso l'Amministrazione regionale, sempre più in ambito digitale. Con l’adozione del nuovo logo il valore identitario della Sardegna viene trasmesso a tutti gli elementi visivi, amplificandone la capacità di penetrazione e di promozione.

In generale, l’adozione del manuale rientra in una precisa strategia finalizzata a ridefinire gli strumenti di comunicazione visiva e fissare le regole per un loro corretto utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti esterni a cui viene concesso il patrocinio.

Più nello specifico il manuale fissa le caratteristiche del nuovo logo (simbolo e logotipo), rielabora i colori che dovranno essere utilizzati nella documentazione amministrativa e nelle diverse forme di comunicazione istituzionale. Sempre attraverso le indicazioni contenute nel manuale vengono individuati i colori da utilizzare per identificare i principali tematismi relativi alle attività amministrative e di indirizzo.