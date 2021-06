Opportunità per i giovani sardi tra i 18 e i 29 anni: avvio dell’apprendistato nella pubblica amministrazione

Il consigliere regionale Emanuele Cera: "Così viene eliminata una importante barriera di ingresso per i giovani e consente loro di accedere al mercato del lavoro"

Di: Redazione Sardegna Live

I Consiglieri Regionali del Gruppo di Forza Italia Emanuele Cera, Giuseppe Talanas e Angelo Cocciu hanno presentato una importante mozione al Presidente Christian Solinas e alla Giunta Regionale per offrire una grande opportunità̀ formativa nella Pubblica Amministrazione ai giovani sardi di età̀ compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in progetti di apprendistato nella P.A..

“La mozione intende promuovere in Sardegna i benefici previsti nel Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, noto come “Decreto Reclutamento” voluto fortemente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta - dichiara il Consigliere Emanuele Cera, primo firmatario della Mozione - per consentire ai giovani sardi di acquisire competenze di base trasversali, e quindi favorire l’orientamento al lavoro per studenti delle università̀ e diplomati oltre che a consentire specifici progetti di lavoro e formazione nella pubblica amministrazione”.

“Questa misura si inserisce in un quadro di forte innovazione della pubblica amministra- zione e che vedrà nel prossimo futuro l’apertura di grosse opportunità professionali e la- vorative per molti giovani, basti pensare alle misure previste con il Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che nei prossimi 6 anni, vedrà una prospettiva di innovazione e crescita in grado di riuscire ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro nel pubblico impiego e garantire percorsi formativi a 360 gradi e specializzanti”.

“La mozione intende sollecitare il Presidente e la Giunta per coinvolgere con contratti di apprendistato nelle pubbliche amministrazioni i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o professionale, ma anche gli studenti universitari, gli studenti iscritti al Master di secondo livello, gli studenti iscritti a dei percorsi di dottorato e di ricerca, gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e diplomati che non accedono a percorsi universitari”.

“Con questa proposta, conclude il Consigliere Emanuele Cera viene eliminata una importante “barriera di ingresso” per i giovani e consente loro di accedere al mercato del lavoro nella Pubblica Amministrazione con un curriculum formativo rafforzato. Le nuove re- gole di partecipazione ai concorsi pubblici vedono sempre più assumere peso e rilievo al possesso dei titoli professionali e, per questo motivo, adesso i giovani trovano enormi difficolta ad accedere in giovane età all’impiego nella P.A a chiusura del loro percorso di studio, non essendo competitivi e concorrenziali nel mercato del lavoro, per via di una formazione scolastica e non vissuta sul campo”.

Per tutte queste motivazioni il Consiglieri Regionali del Gruppo di Forza Italia Emanuele Cera, Giuseppe Talanas e Angelo Cocciu esortano il Presidente e la Giunta Regionale ad assumere le necessarie iniziative legislative e amministrative per disciplinare la formazione di tipo professionalizzante, integrata dalla offerta formativa pubblica e definire le modalità per la selezione, per il riconoscimento delle qualifiche e per l’inserimento col contratto di apprendistato, nonché per regolamentare il periodo di apprendistato e la sua durata per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione.