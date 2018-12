Capodanno in Sardegna: concerti e spettacoli

Alghero, Belvì, Cagliari, Cala Gonone, Castelsardo, Olbia, Oristano, Sant'Antico, San Teodoro, Villasimius

Di: Redazione Sardegna Live

ALGHERO. Saranno Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso i protagonisti del capodanno di Alghero con il loro Deejay Time, la Reunion. Reduci da un tour estivo di grande successo con la produzione della Unconventional Events, i quattro Dj porteranno dal vivo in consolle il più incredibile, poderoso e indelebile show radiofonico da oltre trentanni uno dei punti di forza di Radio Deejay. Sempre per la notte del 31 dicembre, allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico.

BELVI’.Cenone di Capodanno animato dallo Spettacolo di Cabaret di Pino e gli Anticorpi.

Ore 24 Sala Gran Buffet: Discoparty aspettando l’Alba.

CAGLIARI. Lo stile inconfondibile dei Subsonica si troverà in piazza Yenne, mentre la musica pop e dance anni ‘70 con incursioni negli anni ‘80 e ‘90 dei Dancity al Bastione Santa Croce. Il jazz e lo swing del Mauro Mulas Quartet nel palco di piazza San Giacomo, mentre il tributo ai Led Zeppelin della band Zep's alla Vetreria di Pirri. Gli appuntamenti sono per tutti il 31 dicembre, dalle 22,30 alle 0,15 e a seguire le selezioni musicali dei dj Pille, Bettosun, Foxi&Herny e Nicola Musu

CALA GONONE. Appuntamento in Piazza Madonna del Mare. Alle ore 24 i fuochi d’artificio e a seguire il concerto di Capodanno con la Bette the band e dj set.

CASTELSARDO. Sarà Gianna Nannini la star del Capodanno in piazza a Castelsardo, giunto alla diciottesima edizione e in programma la sera del 31 dicembre. Un concerto che vedrà la luce anche grazie al suo desiderio di cantare in Sardegna, in una prestigiosa piazza che, nel corso di questi ultimi anni, ha visto la presenza di importanti nomi di spicco come Elio e Le Storie tese, Max Gazzè, Negrita, Francesco De Gregori. Negramaro, Le Vibrazioni. Litfiba, Alex Britti, Francesco Renga, Max Pezzali e Alessandra Amoroso

OLBIA. Olbia saluterà il 2019 in compagnia dei Maneskin, la band rivelazione dell'anno, arrivata al secondo posto a X Factor nel 2017. Si esibiranno sul palco del molo Brin.

ORISTANO.In Piazza Roma si esibiranno i Celebration, formazione musicale del territorio, seguirà il dj set e i dj di 105, con il dance party I love Formentera.

Piazza Eleonora sarà animata da Ireneo Massidda e a mezzanotte andrà in scena lo spettacolo pirotecnico.

“Abbiamo confermato la tradizionale proposta del ballo sardo, intervallato dai balli latino americani”, ha detto l’assessore Stefania Zedda.





SAN TEODORO. Ad animare la notte di San Silvestro sarà il cantautore romano Alessandro Mannarino.

SANT’ANTIOCO.Capodanno in Piazza Umberto. Pre party con Dj Set, dalle ore 23:45 i Tasinantska live, after party Dj Set.

VILLASIMIUS.Si inizierà alle 22:30 col dj set di Dj Squalo e Dj Marco Dona de Lo Zoo di 105, seguirà allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e a partire dall’una tanta musica con Christian Marchi, deejay e produttore italiano. Tra i maggiori brani di successo Love Sex American Express, Let it Rain, I Got You, Let's Fuck.