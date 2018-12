Belvì, capitale del capodanno in Barbagia nel segno del gusto e del divertimento

Tre giorni dedicati alla preparazione e alla valorizzazione dei piatti con prodotti tipici e il gran finale con Pino e gli Anticorpi

Le suggestioni del Natale e delle festività di fine anno trovano a Belvì il luogo ideale per ritrovarsi, soprattutto se oltre alle bellezze paesaggistiche e architettoniche di uno dei paesi più belli dell’entroterra, c’è un programma di iniziative destinate a caratterizzare il cartellone degli eventi.

Dopo il grande successo di “Pitzinnos in Festa”, raduno regionale dei piccoli artisti provenienti da tutta la Sardegna, ideato e condotto da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, il Comune di Belvì e l’Associazione Culturale Sapori di Barbagia hanno messo a fuoco il Capodanno in Barbagia, con una serie di appuntamenti gastronomici, culturali e di spettacolo che rendono particolarmente intense le giornate del 29, 30 e 31 dicembre.

Si parte sabato 29 alle 10.30 con un Seminario dal titolo “I Saperi gastronomici delle donne di Barbagia” a cura del giornalista e critico gastronomico Gilberto Arru, che precede lo Show Cooking fissato per le ore 16.00 che prevede l’elaborazione di piatti della tradizione popolare abbinati ai vini della zona e alla birra prodotta con le castagne del territorio da un Birrificio sardo.

A seguire apertura degli stand con prodotti locali, preparazione di piatti con ricette elaborate da uno chef, Aperi Gusto a base di prodotti tipici.

Domenica 30 dicembre alle 10.00 è prevista la visita esperienziale alle aziende locali in cui si producono gli alimenti impiegati nella nella rassegna gastronomica, a cura dell’Agenzia Laore. Alle 13.00 la degustazione dei piatti proposti nei ristoranti locali. A partire dalle 16.00 la presentazione delle ricette elaborate dai partecipanti allo Show Cooking per ritrovarsi in seguito all’Aperi Gusto a base di prodotti tipici presso i locali Commerciali aderenti.

Gran finale lunedì 31 dicembre, con il buffet a base di prodotti tipici, vini doc del territorio e birra alle castagne e, sempre alle 21.00, Gran Cenone di San Silvestro a base di piatti della tradizione, vini doc del Mandrolisai e Birra artigianale prodotta con le castagne di Desulo.

Il Cenone di Capodanno sarà animato dallo spettacolo di Cabaret con la straordinaria partecipazione di Pino e gli Anticorpi. Dalle 24.00 il Discoparty, aspettando l’alba.

Menú Capodanno in Barbagia Belvì

Aperitivo di benvenuto

Per iniziare

- Selezione salumi di Belvi e formaggi della Barbagia;

- Ricotta col miele di Castagno di Belví;

- Coccoedda formaggio di Barbagia e menta;

- Funghi Sott’olio prodotti dall'azienda fungicola locale;

- Cocoi cun Jerda di Belví;

Primi piatti

- Ravioli di Castagne e Funghi di Belví;

- Caserecce del Mandrolisai in crema di Nocciole locali;

Secondi Piatti

- Stinco al forno con patate e castagne;

- Arrosto di vitello ai funghi di Belví;

- Polpettine di Barbagia, arricchite con frutta secca locale;

- Patate lesse di Belví e menta;

Dolci

- Pan Nocciola

- Pan Castagno

- Caschettes

Bevande

- Vini doc delle cantine del Mandrolisai;

- Birra alle castagne di Desulo;

- bibite e acqua.

Brindisi di Mezzanotte con dolci e spumanti della Barbagia Mandrolisai

Il Cenone Verrà animato dallo spettacolo di PINO E GLI ANTICORPI

Adulti: € 50,00 - Bambini fino a 12 anni : €. 30,00

Per i bambini

Possibilità di prenotare un menù più adatto a loro

- Pizza

- Rustici

- Patate fritte

- Polpette di carne

- Pasta al pomodoro e/o in bianco

- Panettone

- Bibite e Acqua

€ 25,00 a persona

Per info e prenotazioni: Centro Commerciale Naturale Belvì – Tel. 3500668379

Mail: ccnbelvi@tiscali.it

IBAN : IT38B0101586440000070226813 intestato a centro Commerciale Naturale Belvì, presso Banco di Sardegna spa – agenzia di Aritzo

