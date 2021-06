Spaccio di marijuana in casa a Iglesias, scattano le manette

In manette un 51enne e un 61enne

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano senza sosta i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti anche in tutta l’area del Sulcis Iglesiente, dove nella giornata di ieri gli Agenti della Sezione della Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno arrestato un 51enne e un 61enne di Iglesias, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Da qualche tempo gli agenti sospettavano che i due uomini, con precedenti di polizia, fossero dediti allo spaccio di stupefacenti presso l’ abitazione dove entrambi risiedevano.

I sospetti, suffragati anche da ulteriori informazioni acquisite nel corso delle settimane, sarebbero stati confermati quando la polizia ha effettuato la perquisizione all’interno dell’appartamento, dove sarebbero stati rinvenuti all’interno di un cassetto della parete del soggiorno, avvolti in un sacchetto di plastica, circa 580 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e attenderanno presso la propria abitazione l’udienza direttissima prevista per questa mattina.