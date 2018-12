Rochitas in Festa: sabato 22 e domenica 23 dicembre ritorna la grande festa dell'enogastronomia

Circa trenta le postazioni per la degustazione di specialità culinarie locali, vino e birre artigianali

Di: Antonio Caria

Fine settimana all'insegna dell'enogastronomia a Thiesi. Ritorna, infatti, l'ormai tradizionale appuntamento con “Rochitas in Festa”, l'evento enogastronomico che ogni anno richiama visitatori da tutta la Sardegna.

La manifestazione in programma sabato 22 e domenica 23 dicembre, è organizzato dal Comune di Thiesi in collaborazione con la Proloco, la Fondazione Aligi Sassu, l’Istituto comprensivo e l’Istituto tecnico, la cooperativa Siendas e le varie associazioni e i comitati locali, con il finanziamento dall’assessorato al Turismo della Regione Sardegna

Saranno circa trenta le postazioni dove si potranno degustare varie specialità culinarie come la frègula, culurgiones cun patatu e menta, poscrabu, anzone arrustu, sucu, fae e lardu, pulenta, porchetta, impanadas e tanto altro. Il tutto accompagnato da buon vino e birre artigianali di laboratori locali.

Si comincerà sabato alle 15.00, presso la torre prigione, con una mostra fotografica dedicata al territorio. Alla stessa ora la cooperativa Siendas presenterà “Le pietre raccontano”, una passeggiata turistica organizzata per conoscere alcuni tra i monumenti più significativi del paese. Si parte dall’info point di casa Garau, in via Eleonora d’Arborea, per concludere l’itinerario al Museo Sassu. È previsto il coinvolgimento degli studenti dell’Itc di Thiesi.

Alle 17.00, nella Sala Aligi Sassu, si terrà un dibattito “Il territorio del Meilogu. Idee, suggerimenti e prospettive di crescita”, che metterà a confronto rappresentanze del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale sulle prospettive economiche e culturali. All’incontro, moderato da Carlo Marcetti, parteciperanno Andrea Pinna, Andrea Ledda, Pasquale Tanda, Paolo Manca, Giuseppe Campus e Stefano Ruiu.

Alle 19.00 l'apertura delle cantine e delle mostre di artigianato locale. Nei locali dell’antico Monte Granatico l'artista Pina Monne intratterrà bambini e adulti con il suo laboratorio di ceramica.

Dalle 20.00 diversi gruppi musicali animeranno le vie del centro con spettacoli itineranti: prima i “Meda Funky street band”, poi i Tenores di Thiesi e l’organettista Giuseppe Pola per i balli in piazza.

Ricco anche il programma della domenica: dalle 10.00 la cooperativa Siendas riproporrà le passeggiate “Le pietre raccontano”. In contemporanea si terrà il laboratorio di ceramica di Pina Monne al Monte Granatico.

Alle 12.00 nuova apertura delle cantine. Alle 15.00 avrà luogo uno spettacolo itinerante in lingua sarda, con il reading letterario a cura dello sportello linguistico comunale e dei bambini dell’Istituto comprensivo di Thiesi.

Dalle 16.00, Piazza Eleonora d’Arborea ospiterà l'esibizione del gruppo folk femminile “Sas maestralinas”. Alle 18.30, nella chiesa di Santa Vittoria si terrà il concerto con la partecipazione della Polifonica Logudorese. Alle 19.30, in Piazza Santa Vittoria esibizione di giocoleria e teatro fuoco a cura dei Shedan Fire-Theater.