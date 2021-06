Covid. Isola sempre più zona verde, Gimbe: "-58% nuovi casi"

Aumentano anche i test, ospedali sempre più vuoti

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna conferma nei dati la zona verde europea, raggiunta la settimana scorsa.

Secondo quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe, infatti, nella settimana tra il 16 e il 22 giugno si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (151) evidenziando una diminuzione del 58,4% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti nel periodo preso in considerazione (12 maggio-22 giugno) è pari a 105 sopra la media italiana che si attesta sui 101. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid-19.