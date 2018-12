Programmazione urbanistica: adottato in Consiglio comunale il Piano dei centri storici di Alghero e Fertilia

Alessandro Balzani: «A breve in aula il Piano di Conservazione della Bonifica per l’approvazione definitiva»

Di: Antonio Caria

Recupero, riqualificazione e conservazione che si armonizzano con sviluppo, miglioramento della qualità della vita e interventi di ricostruzione di aree degradate. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stato adottato il Piano Particolareggiato del Centro di Antica Formazione di Alghero e Fertilia.

«Un altro tassello importante per dotare la città degli strumenti urbanistici indispensabili alla crescita e allo sviluppo e preparare le condizioni necessarie al Piano Urbanistico Comunale», ha sottlineato l’Assessore all’urbanistica Alessandro Balzani.

«A breve – ha aggiunto – arriva in aula il Piano di Conservazione della Bonifica per l’approvazione definitiva. Si tratta certamente di un importantissimo strumento tanto atteso, direi storico, per il rilancio dell’agro con investimenti e occupazione alla cui definizione abbiamo lavorato con il massimo impegno».

Il piano licenziato dall'Assemblea dovrà attendere ora i tempi di legge per le osservazioni e per l'ok da parte dell’Ufficio Tutela del Paesaggi. All’interno del piano sono previsti i recuperi dei valori architettonici e ambientali con opportunità di ricostruzione di nuovi corpi di fabbrica in luogo di interventi recenti incompatibili con il carattere originario dei centri storici. Pronto per l’approdo in commissione, inoltre, il Piano di Utilizzo dei Litorali.