Cagliari. Quartiere di Santa Teresa a Pirri dimenticato: discarica a cielo aperto

Valerio Piga (Responsabile per la Sardegna del gruppo Difensori della natura): “Truzzu aveva precisato che per lui non esistono cittadini di seria a, b e c. Ho l'impressione che i cittadini non esistano proprio”

Di: Redazione Sardegna Live

“Si trova tra via Goretti e la via Sanna, di fronte ai palazzoni popolari del quartiere Santa Teresa. Meno male che in campagna elettorale, il sindaco Truzzu aveva precisato che per lui ‘non esistono cittadini di seria a, b e c.’ Con lui, ho l'impressione che i cittadini non esistano proprio”. È quanto denuncia il Responsabile per la Sardegna del gruppo Difensori della natura, Valerio Piga.

“Sono passati due anni e la situazione dei rifiuti non è migliorata, anzi è peggiorata”, afferma Piga. 

Rifiuti di ogni tipo abbandonati, come mostrano le foto in basso.