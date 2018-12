Nel cuore di Ottana si accende il Natale dei sardi, con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo

Sabato 22 dicembre maratona musicale con Urgu, Congiu, Marongiu, suoni, danze e maschere tradizionali

Di: Redazione Sardegna Live

Ottana è un ricamo della memoria, il luogo in cui la storia ha lasciato le sue impronte senza che il tempo ne scalfisse la bellezza. La Chiesa di San Nicola, il suo Carnevale, le feste intorno al fuoco con richiami di sacro e profano. I suoni della festa, i miti e i riti, le danze che si muovono con il ritmo dell’eleganza, l’ospitalità che fiorisce nel cuore dell’isola.

A Natale c’è ancora più luce e le suggestioni dell’evento rendono più caldo e accogliente il racconto: è in questo spazio di festività che l’Associazione Turistica Pro loco di Ottana ha fissato uno degli appuntamenti più attesi di fine anno.

NATALE IN BARBAGIA, l’evento di musica e tradizioni in programma sabato 22 dicembre, mescola tutti gli elementi dell’intrattenimento e si avvale della partecipazione di alcuni dei nomi più amati e richiesti dello spettacolo in Sardegna.

Sul palco allestito ai piedi dell’edificio costruito in stile romanico – pisano, dalle ore 20.00 si alterneranno Benito Urgu e Giuliano Marongiu, Maria Luisa Congiu e il Gruppo Incantos e ancora Cecilia Concas, Roberto Tangianu, Laura Spano, Lucia Budroni, Peppino Bande, Gianbattista Longu, Davide Urgu, Carlo Crisponi, Gianpaolo Barceloneta.

Non mancheranno le più belle espressioni della tradizione locale, con l’esibizione delle maschere tradizionali Boes e Merdules e Merdules Bezzos di Ottana, l’organetto magico e s’affuente di Maria Antonietta Bosu, il Gruppo Folk San Nicola, il Tenore “Santa Maria”, Coro Polifonico “San Nicola.

L’Associazione Culturale “Sa Filonzana” curerà, a partire dalle 15.30, il Laboratorio con i bambini di Ottana i quali saranno coinvolti anche dal Coro “Sant’Antonio” di Ottana che vedrà l’esibizione di Simone Zichi e Alina Cossu, i piccoli interpreti che hanno partecipato alla 61° edizione dello Zecchino d’Oro.

Presentano: Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

Dalle 14.00 i più piccoli potranno divertirsi con i Giochi Gonfiabili posizionati nei pressi del palco, mentre dalle 18.00 Maria Antonietta Bosu e Carlo Crisponi apriranno le danze in piazza, con i balli della tradizione popolare.

Grandi falò e punti di ristoro street food, bancarelle e artigianato renderanno più accogliente e familiare il contesto della festa, con ingresso gratuito per tutti.