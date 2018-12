“Natale in Carrela” apre le festività natalizie

Sabato 22 dicembre la Notte bianca con mercatini, musica e spettacoli per le vie del paese

Di: Antonio Caria

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Sennori hanno organizzato per sabato 22 dicembre una serata di festa per accogliere il Natale.

Si partirà alle 17.00 al Centro culturale di via Farina, la compagnia “Danza Estemporada” porterà in scena la favola di Frozen “La regina del ghiaccio”, con la regia di Luisa Cau e la direzione artistica di Livia Lepri.

Al termine si terrà l’intrattenimento per i più piccini continua con giochi, balli e la visita di Babbo Natale, tutto a cura del Centro di aggregazione sociale.

Dalle 20.00 spazio ai mercatini, alla musica e alla festa della Notte Bianca che porta in via Roma, via Vittorio Emanuele e via Italia esposizioni, artisti e la gioia del Natale, in collaborazione con le attività produttive sennoresi.

Inoltre l’Associazione Asd Pegaso sport a cavallo Tergu Sassari, farà assaporare ai bambini l’emozione di un giro in sella ai suoi pony.

«Sarà una serata di festa per tutti i bambini e per tutti i sennoresi – ha sottolineato l’assessora alla Cultura, Elena Cornalis-. Un modo per aspettare il Natale in allegria, con musica, spettacoli e le migliori produzioni sennoresi».