Natale e Capodanno senza botti: scatta l’ordinanza del Sindaco Mario Bruno

Il divieto sarà valido dal 20 dicembre al 7 gennaio

Di: Antonio Caria

Saranno un Natale e Capodanno ad Alghero senza botti. Lo prevede l’ordinanza numero 61 del Sindaco Mario Bruno in cui è stato specificato come «nel periodo dalle ore 08:00 del 20 dicembre 2018 e le ore 08.00 del 7 gennaio 2019, è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale».

Eventuali deroghe, fanno sapere dal Comune, oltre alla prevista manifestazione di fine anno organizzata dall'Amministrazione Comunale nell'area del porto turistico, potranno essere concesse, sulla base di richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di manifestazioni di rilevanza pubblica.