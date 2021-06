Elmas. Scontro tra auto e moto: muore un 43enne

Inutili i soccorsi del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale questa mattina nella zona industriale di Elmas. A perdere la vita è un uomo di 43 anni, di cui ancora non sono state rese note le generalità, che era in sella a uno scooter, scontratosi contro un’auto in via Nervi. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare la vita all’uomo. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale.