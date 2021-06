Quartu. Sorpreso a spacciare dai poliziotti, in casa hashish: arrestato 22enne

Erano state segnalate agli agenti attività sospette in quella zona

Di: Giammaria Lavena

La polizia di Quartu Sant’Elena ha arrestato ieri un 22 quartese, colto in flagranza durante l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato di Quartu, già costantemente impegnati nei servizi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, avevano ricevuto nei giorni scorsi numerose segnalazioni tramite l’App della Polizia di Stato "Youpol" su un’intensa attività di spaccio in via Corelli.

I poliziotti hanno approfondito gli alert ricevuti tramite la piattaforma della Polizia di Stato, rivolgendo immediatamente la loro attenzione verso il giovane. Il blitz è scattato a seguito di una breve ma meticolosa attività di indagine, e avrebbe permesso riscontrare anche le modalità di cessione della droga da parte del 22enne, che sarebbe stato sorpreso ad aspettare gli acquirenti all’ingresso del complesso abitativo, dove è situata la sua dimora.

Immediatamente bloccato, si è proceduto ad un controllo personale, poi esteso all’abitazione del ragazzo, durante il quale i poliziotti avrebbero rinvenuto un panetto di hashish di 95 grammi e altri 12 grammi di hashish già imbustati e pronti alla vendita. Inoltre sarebbe stato trovato un coltello serramanico e tutto il materiale atto al confezionamento della sostanza. Il giovane è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e attenderà presso la sua abitazione l’udienza direttissima prevista per questa mattina.