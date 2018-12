Disabili, Maullu (FdI): "Autista del Ctm dovrebbe essere punito con massima severità"

E’ polemica dopo l’assurdo episodio accaduto su un pullman di linea

Di: Alessandro Congia

"Ciò che è accaduto a Selargius, dove l'autista di un bus si è rifiutato di aiutare un passeggero disabile, è del tutto inaccettabile. Il Ctm – sostiene l'eurodeputato Stefano Maullu - deve prendere provvedimenti immediati, perché un comportamento di questo genere non deve essere in alcun modo tollerato. La punizione dell'azienda deve essere esemplare, su questo non vi è alcun dubbio. L'autista dovrebbe essere spedito come volontario all'interno di qualche centro per disabili, in modo tale che possa contribuire concretamente all'assistenza e rendersi conto in prima persona della sofferenza che ha inflitto al 32enne in carrozzina di Selargius. Al ragazzo, naturalmente, va tutta la mia solidarietà".