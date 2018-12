“Pensieri alla vita per l’Ail”: venerdì’ 28 dicembre “Una giornata per Fabietto”

L’iniziativa è promossa dagli amici di Fabio

Di: Antonio Caria

Per mesi Pierpaolo Fadda ha raccontato sui social la sua voglia di vivere, lottando contro la leucemia (la diavolessa come la chiamava), che se lo ha portato via lo scorso mese di giugno.

Sino all’ultimo ha continuato a scrivere per Antas, rivista per la quale è stato Direttore sin dal primo numero. Un amore per la vita che ha raccontato anche attraverso la poesia.

Per ricordare la sua figura, gli amici di Fabio hanno promosso per venerdì 28 dicembre alle 18.00, nel centro culturale, la presentazione dell’opera di Fadda, “Pensieri alla vita per l’Ail”, evento inserito all’interno del Natale a Cheremule 2018.

Parteciperanno la presidente dell’Ail di Sassari, Marilena Rimini, e la nuova Direttrice di Antas, Alessandra Ghiani.

Prevista la partecipazione della Polifonica Logudorese, dell’Associazione culturale “Tradizioni Popolari” e del Cuncordu de Cheremule. Nel corso della serata sarà presente la bancarella dell’Ail alla quale andrà il ricavato della serata. La presentazione ricade all’interno de “Una giornata per Fabietto”.