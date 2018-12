Auto precipita dalla scogliera a Sant’Elia, sul posto i Vigili del Fuoco

Le squadre dei sommozzatori del 115 stanno controllando lo specchio d’acqua nei pressi della torre del Prezzemolo

Di: Alessandro Congia

Inquietante episodio a Sant’Elia, nei pressi della torre del Prezzemolo, dove intorno alle 11.30 è stata allertata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco per un’auto (una Fiat 500), finita giù dalla scogliera.

Le squadre dei sommozzatori del 115, insieme alla Radiomobile Carabinieri sono sul posto per verificare che non ci siano persone rimaste ferite durante l’incidente.

Al momento non si hanno maggiori dettagli, la centrale operativa di viale Marconi per ora ha escluso la presenza di persone rimaste intrappolate dentro l’abitacolo o nello specchio d'acqua adiacente. La carcassa è stata recuperata con l'autogrù per evitare l'inquinamento ambientale.