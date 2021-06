Oristano. Metteva in vendita biciclette rubate: denunciato 58enne

I carabinieri hanno rinvenuto sette biciclette, tutte sequestrate. Una è stata restituita al legittimo proprietario

Di: Giammaria Lavena

In data 21 giugno 2021, personale della Squadra Mobile di Oristano, a seguito di rapida attività di indagine originata da una denuncia di furto e culminata con delle perquisizioni domiciliari, avrebbe rinvenuto e sequestrato sette biciclette di vario modello, tutte di dubbia provenienza, una delle quali risultata rubata e subito restituita al legittimo proprietario.

Per quanto esposto un uomo di Oristano, G.P., 58 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, in quanto avrebbe messo in vendita, tramite un portale on-line, le bici delle quali non avrebbe saputo dare spiegazioni in merito alla provenienza.

Al fine di risalire ai proprietari se ne elencano di seguito le caratteristiche: bicicletta marca “topbike”, misura 26”, modello da donna; bicicletta marca “citybike”, da uomo; misura 28”, con sellino di marca BTWIN – ergofitsistem; bicicletta marca Lombardo “mountain bike”, misura 26”, modello 150; bicicletta marca Fausto Coppi “mountain bike”, misura 26” con numero seriale; bicicletta marca Atala “mountain bike”, misura 27,5”, modello Replay, con numero seriale; bicicletta marca Atala “mountain bike”, misura 26”, modello WAP, con numero seriale.

Qualora si riconosca la paternità delle suddette biciclette, si invitano i proprietari a recarsi presso la Squadra Mobile della Questura di Oristano per la restituzione delle stesse.