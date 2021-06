Cagliari. Dopo oltre otto mesi torna operativo il pronto soccorso del SS Trinità

In questi mesi era stati interamente impegnato per la lotta alla pandemia, adesso torna disponibile il normale servizio cittadino

Di: Giammaria Lavena

Dopo oltre otto mesi dedicati totalmente alla pandemia torna operativo il Pronto Soccorso del Santissima Trinità di Cagliari. Il servizio ha riaperto questa mattina le porte al pubblico, accogliendo cittadini e ambulanze. Nel periodo di emergenza erano rimasti attivi gli altri due Pronto Soccorso cittadini: quello del Brotzu e quello dell'Aou di Cagliari a Monserrato.

"Grazie all'impegno di tutti di tutti gli operatori- afferma il Direttore Sanitario di Ats Sardegna Giorgio Carboni - il Pronto Soccorso del Santissima Trinità, punto di riferimento non solo dei popolosi quartieri di Is Mirrionis e San Michele, ma di tutta la città metropolitana, riparte oggi in sicurezza, dopo essersi dedicato ai pazienti Covid dal mese di ottobre 2020".

"Il SS. Trinità - prosegue - è stato il primo ospedale a diventare Covid Hospital accogliendo in questi mesi, grazie anche alla sua organizzazione in padiglioni, moltissimi pazienti Covid. Il Pronto Soccorso andrà ad integrare il servizio di emergenza-urgenza cittadino, alleggerendo così il carico delle altre due strutture dell'area cagliaritana", conclude.