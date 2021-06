Auto in fiamme a La Maddalena, intervengono i Vigili del fuoco

Le fiamme attorno alle 4 del mattino

Di: Redazione Sardegna Live

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari, intorno alle 3.50, ha ricevuto una richiesta d'intervento per l'incendio di un'autovettura a La Maddalena.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di La Maddalena, che ha prontamente spento l'incendio limitando i danni e bonificando l'area interessata.

L'autovettura ha preso fuoco mentre era in sosta per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto i carabinieri e la Capitaneria di Porto come responsabile portuale.