Aggressione ai danni della deputata del M5S Mara Lapia: il responsabile sarebbe stato identificato

La parlamentare ha riportato delle fratture alle costole e diverse contusioni

Di: Redazione

Sarebbe stato identificato il responsabile dell'aggressione alla deputata del M5S Mara Lapia che nel pomeriggio di sabato avrebbe aggredito la parlamentare nuorese in un supermercato procurandole delle fratture alle costole e diverse contusioni.

La notizia, trapelata ieri pomeriggio, non è ancora del tutto chiara, così come non lo sono la dinamica e le motivazioni che avrebbero spinto l'uomo a compiere il gesto.

"Episodio gravissimo, il responsabile pagherà caro. Esprimo solidarietà alla collega che conosco personalmente.Sto partendo per la Sardegna dove domani chiederò un incontro al Prefetto e andrò a trovare la collega. Al rientro a Roma depositerò un'interrogazione urgente al Ministro dell'Interno Matteo Salvini che sto contattando telefonicamente per fare chiarezza sull' accaduto", ha detto il coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili.

"Si tratta di un fatto inaccettabile e ingiustificabile, soprattutto perché rivolto da un uomo contro una donna - afferma il candidato alla presidenza della Regione Sardegnadel Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus-. Condanniamo ogni tipo di violenza ma quella contro le donne è particolarmente odiosa e merita tutta la nostra riprovazione. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine che ieri sono intervenute prontamente (e per questo le ringraziamo), e che adesso sicuramente identificheranno gli autori di questa aggressione".

"A nome di tutta Forza Italia Sardegna esprimo solidarietà e vicinanza alla deputata Mara Lapia per la brutale aggressione subita. Auspico che quanto prima i colpevoli siano assicurati alla Giustizia", ha detto Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.