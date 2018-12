Ad Arzana una mostra fotografica che racconta la vita all’interno di una residenza psichiatrica

Appuntamento venerdì 21 dicembre alle ore 11 presso il Museo Comunale

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì 21 dicembre alle ore 11.00 presso il Museo Comunale (Casa Lai), in via Sardegna ad Arzana, verrà inaugurata la mostra fotografica “Nel labirinto della vita” del fotografo Pietro Basoccu.

Le immagini raccontano la vita all’interno di una residenza psichiatrica, un servizio offerto dopo l’abolizione dei manicomi con la legge 180 del 1970, la cosiddetta Legge Basaglia, di cui quest’anno ricorrono i quarant’anni.

Vivere con il disturbo mentale è una condizione che riguarda un numero sempre maggiore di persone, tanto che, in Europa, le persone colpite da disturbi mentali di vario tipo sono quasi 165 milioni su una popolazione di 514 milioni di abitanti (una percentuale pari quindi al 38%) con un impatto economico stimato in 798 miliardi di euro.

Pertanto raccontare, anche con le fotografie, la fragilità della vita di chi soffre di questa patologia, è come raccontare la fragilità di ogni uomo e di ogni società.

Come dice nella presentazione del catalogo che accompagna la mostra lo psichiatra Vittorino Andreoli ”... Se questa è la situazione della Legge Basaglia, bisogna ammettere che non è stata ancora messa in moto o non ha visto una degna applicazione. Il primo a indignarsi e ad indicarlo sarebbe proprio Franco Basaglia. Un grande iniziatore che non ha avuto tanto seguito.”

Sono necessari ancora altri passi per vedere attuato il pensiero di Basaglia innanzitutto, scrive sempre Andreoli “....Servono psichiatri e operatori psichiatrici con un profondo interesse per la follia, il che significa avvertire la passione per chi soffre di un disturbo mentale. Persone con una solida conoscenza della disciplina e con una grande umanità, capaci di relazionare la propria fragilità con quella del proprio paziente.”

Il poeta francese Serge Pey, uno dei rappresentanti più singolari del movimento internazionale d’avanguardia dell’arte di azione, accompagna con le sue poesie visive le immagini del catalogo e scrive che “...Le fotografie sono una verità sopra le nostre spalle che ci tocca la testa per farci voltare.”

Viene presentata al pubblico una selezione di stampe di grandi dimensioni tratte dal catalogo bilingue, italiano/francese.

La presentazione della mostra, nella sala consiliare del comune di Arzana, sarà preceduta da una conferenza coordinata dal dr. Gian Tomaso Ferrai della cooperativa sociale Antes, conferenza-omaggio a Basaglia a 40 anni dalla legge 180.

La mostra è un progetto di Su Palatu_Fotografia.

Interverranno all’inaugurazione Marco Melis, sindaco di Arzana, Andrea Marras, direttore generale della ASSL di Lanusei, Salvatore Ligios, curatore, e l’autore, Pietro Basoccu.

Presente in loco il catalogo “Nel labirinto della vita” edito dalla Soter editrice.

L’esposizione potrà essere visitata tutti i giorni dal 21 dicembre 2018 al 2 febbraio 2019 dalle ore 10.00/12,30 e dalle 15.00/17,30