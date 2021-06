Tortolì. Ubriaco in giro con un machete: denunciato

Sequestrata l'arma

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Tortolì dove un uomo, ubriaco, girava per Orrì con un machete da 44 centimetri. A segnalare la sua presenza ai Carabinieri sono state diverse persone, fortemente preoccupate che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei e della Squadriglia anticrimine di Arzana sono immediatamente intervenuti sul posto: i militari hanno individuato l’uomo e gli hanno sfilato l’arma: un machete da 44 centimetri, subito sequestrato. 

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza.