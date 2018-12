Franciscu Sedda: «Grazie per aver fatto accadere la storia»

Il Presidente nazionale dei Partito dei Sardi commenta il voto delle Primarias

Di: Antonio Caria

«20.610 persone si sono iscritte a votare per per le Primarias, 18.552 hanno concluso la procedura di voto, 17.725 hanno detto SI alla Nazione sarda, 396 hanno detto NO, 431 hanno votato scheda bianca. Sono numeri importanti e inattesi, persino "enormi" considerate le nostre forze e risorse». Questo il commento a caldo di Franciscu Sedda, Presidente Nazionale del Partito dei Sardi, sul voto alle Primarias.

«A tutte e tutti, dunque, grazie per aver fatto accadere la storia. Per aver dato corpo ad un grande esperimento di unità e libertà fra sardi. Da oggi tutta la Sardegna è più forte e consapevole. Domani, – ha concluso Sedda –, quando insieme celebreremo il nostro referendum d'indipendenza, guarderemo indietro e ci renderemo conto che è oggi che abbiamo scoperto l'emozione di dire chi siamo e cosa vogliamo essere».