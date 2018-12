Desogus (M5S): «Tutta la mia vicinanza e solidarietà alla deputata Mara Lapia, brutalmente aggredita a Nuoro»

Il candidato alla presidenza della Regione: «Ora confidiamo nel lavoro delle forze»

Di: Antonio Caria

«Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla deputata del MoVimento 5 Stelle Mara Lapia, brutalmente aggredita ieri, prima verbalmente poi fisicamente, mentre si trovava in un supermarket a Nuoro. Si tratta di un fatto inaccettabile e ingiustificabile, soprattutto perché rivolto da un uomo contro una donna. Condanniamo ogni tipo di violenza ma quella contro le donne è particolarmente odiosa e merita tutta la nostra riprovazione».

Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione del MoVimento 5 Stelle, Francesco Desogus.

«Ho sentito telefonicamente Mara e le ho espresso tutta la solidarietà del MoVimento 5 Stelle sardo. Nei prossimi giorni andrò a trovarla. Mara è una donna forte e si riprenderà da questa terribile esperienza – ha proseguito Desogus-. Noi le siamo vicini in questo momento e le auguriamo di poter tornare presto in parlamento per riprendere il suo lavoro a favore dei cittadini. Ora confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine che sono intervenute prontamente (e per questo le ringraziamo), e che adesso sicuramente identificheranno gli autori di questa aggressione. Forza Mara, siamo tutti con te!».