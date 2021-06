Quattro auto in fiamme a Pirri, intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme sono state addomesticate e l'area messa in sicurezza

Di: Giammaria Lavena

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nella notte di ieri, intorno alle 23, per l'incendio di quattro autovetture in sosta in via Socrate, a Pirri.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco inviata dalla sede centrale con due automezzi ha spento le fiamme, che hanno coinvolto anche delle sterpaglie, e messo in sicurezza l’area circostante.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Le fiamme si sono sviluppate probabilmente da una Fiat Panda e successivamente propagate coinvolgendo i veicoli adiacenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per quanto di loro competenza.