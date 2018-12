Vigilia Cagliari-Napoli, ultras rossoblù tentano l’assalto al b&b dei tifosi napoletani

Una trentina di teppisti alla Residenza del Sole, in via Pianosa a Capoterra, con bastoni e spranghe di ferro volevano aggredire una decina di partenopei scesi per la partita di stasera

Di: Alessandro Congia

Panico in un piccolo residence nella frazione della Residenza del Sole, a Capoterra: qualche ora prima della partita al Sardegna Arena, dove si giocava Cagliari-Napoli, una trentina di tifosi-teppisti ha raggiungo il mini hotel dove alloggiavano una decina di tifosi napoletani. Non avevano buone intenzioni, armati di bastoni e spranghe di ferro volevano picchiare i loro avversari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia che fortunatamente hanno evitato il peggio. Sullo sconcertante episodio indagano le forze dell’ordine per risalire ai responsabili del gesto, anche grazie ai filmati delle telecamere della zona adiacente al centro commerciale “I Gabbiani”.