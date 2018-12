In casa trovato con una penna-pistola: di nuovo nei guai il pusher di Is Mirrionis

Il 37enne spacciatore di via Premuda è stato nuovamente arrestato dai poliziotti

Di: Alessandro Congia

Appena tre giorni fa era stato ‘pizzicato’ dai Carabinieri della Radiomobile in via Premuda, con hashish, marijuana e cocaina, oltre al possesso di un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per lo smercio della droga.

Emilio Cau, condannato a due anni, stavolta è finito in cella a Uta per detenzione di hashish (circa 60 grammi) e di una penna-pistola con una sessantina di cartucce in grado di esplodere.

I poliziotti delle Volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, l’hanno così ammanettato: si trova a disposizione della Magistratura nella casa circondariale “Ettore Scalas”.