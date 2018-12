Incidente all’alba in viale Poetto, l’auto si ribalta: ferita una ragazza

Forse una distrazione o un colpo di sonno, poteva finire molto peggio

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7, sul viale Poetto: una Volkswagen Polo, a bordo della quale viaggiava una ragazza, forse a causa di una distrazione o un colpo di sonno, ha urtato il cordolo della carreggiata per poi ribaltarsi.

La vettura è rimasta letteralmente schiacciata, mentre la donna fortunatamente ha riportato ferite non gravi. Sul posto la medicalizzata del 118 e gli agenti della PolStrada: i soccorritori hanno accompagnato la ferita all’ospedale Marino di Cagliari, mentre sulle cause dell’episodio indagano gli agenti, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare la giovane dalle lamiere.