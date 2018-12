Vicenda Asa. Gianpiero Cordedda: «Il Consorzio industriale sospenda la soppressione della società»

Il segretario provinciale del Pd: «Riteniamo sia assolutamente ingiusto far pagare ai lavoratori eventuali mancanze gestionali»

Di: Antonio Caria

«Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari deve bloccare il ventilato processo di soppressione della società Asa che mette fortemente a rischio il futuro occupazionale dei 38 lavoratori attualmente impegnati. A creare ulteriore preoccupazione sono le scelte del CPI che non garantirebbe il posto di lavoro di tutte le unità in carico ad Asa Ambiente, mentre per quanto ci riguarda deve essere garantita la continuità lavorativa dei dipendenti. A questo proposito anche le organizzazioni sindacali di categoria hanno giustamente sollevato dubbi e preoccupazioni».

È quanto si legge in un comunicato del segretario provinciale del Partito Democratico, Gianpiero, che chiede un interessamento ed un intervento anche da parte degli enti proprietari del Consorzio stesso e quindi i Comuni di Sassari, Alghero e Porto Torres e la Provincia di Sassari.

«Suscita più di un dubbio l’operazione che sarebbe in procinto di essere portata avanti dal CPI. Un’operazione – prosegue Cordedda –che di fatto svuoterebbe del tutto la società Asa per poi destinarla ad altre funzioni, sulla cui efficacia ci sarebbe molto da discutere. C’è da aggiungere che all’origine di queste scelte ci sarebbero difficoltà gestionali confermate dal deficit del Conto Economico del consorzio che a fine 2017 ammontava a circa 1 milione e 300mila euro, a queste vanno ricordate criticità rilevate dalla Regione su altri fatti gestionali relativi al Consorzio. Riteniamo sia assolutamente ingiusto far pagare ai lavoratori eventuali mancanze gestionali. Ma è anche sull’aspetto politico di questa vicenda che vogliamo ci si soffermi con attenzione».

«Per questo motivo – conclude il Segretario provinciale – sollecitiamo un intervento da parte dei soci del Consorzio, sino ad allora si blocchi qualsiasi tentativo di dismissione o soppressione di rami di azienda, stiamo parlando infatti di una società che ha delle finalità pubbliche e le scelte devono essere assunte dunque con il loro pieno consenso, anche e soprattutto quando si tratta di tutelare e garantire i diritti dei lavoratori».