Cagliari. Incidente tra tre auto: c’è un ferito grave

Una delle vetture si è ribaltata

Di: Redazione Sardegna Live

L’incidente si è verificato intorno alle 16 in via Ippodromo, nel Lungomare Poetto, a Cagliari. Tre le auto rimaste coinvolte in uno scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento.

Uno dei veicoli si è ribaltato. Tra gli occupanti una persona è rimasta ferita gravemente, è stata trasportata all’ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto. Con l'ausilio dell’autogrù dei Vigili del Fuoco hanno sollevato il veicolo ribaltato per accedere all'interno e disattivare le batterie. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri.