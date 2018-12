#iomivaccino: La Dinamo e l’Aou scendono in campo contro l’influenza

Al via la campagna di vaccinazione per gli operatori sanitari dei presidi ospedalieri aziendali

Di: Antonio Caria

È iniziata nei giorni scorsi la campagna di vaccinazione che interesserà circa 2000 dipendenti dell'Aou, tra medici, infermieri e altro personale sanitario in prima linea e a contatto con i pazienti.

Un’iniziativa che vedrà protagonista una testimonia d’eccezione: la Dinamo Banco di Sardegna, da sempre sensibile alle problematiche sociali e sanitarie del territorio regionale.

«Il personale sanitario – ha sottolineato il direttore sanitario aziendale Nicolò Orrù – rappresenta una popolazione particolarmente esposta al rischio di sviluppare la patologia durante la stagione influenzale e di trasmetterla anche ai pazienti, molti dei quali presentano serie condizioni di base che aumentano il rischio di complicanze. Ecco perché, in linea anche con le disposizioni del piano regionale di prevenzione 2014-2018, stiamo sensibilizzando il nostro personale alla vaccinazione».

Inoltre ha preso il via anche la campagna di comunicazione “#iomivaccino” che con manifesti, cartelloni, locandine e segnalibri invita il personale ad aderire.

«Il tema dell’influenza stagionale – ha dichiarato il direttore della struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere Paolo Castiglia – rappresenta un importante problema di sanità pubblica. Inoltre è una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e di tutte le complicanze che comporta».

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), le morti correlabili all’influenza sono valutabili in un range da 250.000 a 500.000 in tutto il mondo (8.000 solo in Italia).

«Ecco perché – conclude Palo Castiglia – il vaccino antinfluenzale è oggi lo strumento di prevenzione più efficace per evitare la malattia influenzale e per ridurre i costi correlati».

«La Dinamo Banco di Sardegna è attenta al territorio e partecipa con entusiasmo alle iniziative di sensibilizzazione che interessano la salute – ha spiegato l'amministratore delegato biancoblu Renato Nicolai -. Lo sport ha il grande potere di trasmettere in maniera incisiva i messaggi sociali e per questa ragione il club è orgoglioso di farsi ambasciatore di questa campagna promossa dall'Aou, nel segno di quel motto che riassume la mission biancoblu “Ca semus prus de unu giogu”».

Il materiale divulgativo di supporto prevede poster, roll-up, calendari, spille, segnalibri e locandine con i quali si ricorda che: “La Dinamo e l'Aou di Sassari insieme per le vaccinazioni”.