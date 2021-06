Incidente al Margine Rosso: 31enne in pronto soccorso

Con l'auto contro un cordolo, è al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questa notte al Margine Rosso, a Cagliari, dove un giovane di 31 anni è finito con l'auto contro un cordolo. E' accaduto all'altezza della rotonda, dove l'uomo ha perso il controllo del mezzo, a bordo del quale non viaggiavano altre persone, finendo sul marciapiede.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i carabinieri della Stazione di Flumini.

Il ferito, a causa dei vari traumi riportati, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Flumini stanno indagando per ricostruire l'accaduto.