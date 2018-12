“Cap d'Any a l'Alguer”: attesa per l'anteprima mondiale de La Fura dels Baus e il grande show del DJ Time

Gli appuntamenti prenderanno il via domenica 30 dicembre

Di: Antonio Caria

Mentre proseguono con grande successo gli appuntamenti del calendario “Més que un Mes”, nella riviera del Corallo ci si prepara al “Cap d'Any”, organizzato da Comune e dalla Fondazione Alghero.

Un conto alla rovescia verso il 2019 che inizierà già dal 30 dicembre con l'importante anteprima mondiale de La Fura dels Baus. La compagnia teatrale di Barcellona proporrà, nell'area portuale, uno show acrobatico ispirato al Canto della Sibilla.

Una proposta interattiva diretta da Pep Gatell che si avvarrà di una App “Kalliope” (disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store) che sarà uno strumento chiave da utilizzare durante lo spettacolo.

La notte del 31, invece, il porto di Alghero, tra i bastioni catalani e gli alberi delle imbarcazioni ormeggiate in banchina, per una notte si trasforma nel più grande music club all’aperto mai concepito in Sardegna. Tutto questo grazie a “Dj Time”.

Uno scenario magnifico reso ancora più unico da visual show di ultima generazione e light performance spettacolari. Il fiore all’occhiello dell’evento saranno ovviamente loro, i quattro dj italiani più conosciuti e apprezzati al mondo: Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella in Dj Time Réunion.