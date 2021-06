Donna dispersa in mare a Sorso, salvata dai Vigili del fuoco

La donna individuata dai soccorritori al largo di Platamona

Di: Redazione Sardegna Live

Attorno alle ore 20:15 di ieri, 19 giugno, la Guardia Costiera di Porto Torres ha allertato la sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari per richiedere l'intervento del Nucleo Sommozzatori. Erano infatti scattate le ricerche di una donna dispersa in mare nei pressi del secondo pettine della marina di Sorso.

La tempestiva presenza della squadra dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, composta da quattro unità (da qualche settimana in servizio anche notturno per la provincia di Sassari), ha assicurato l' individuazione al largo del mare di Platamona, a circa 300 metri dalla riva, di una donna in difficoltà e in evidente stato confusionale.

La stessa, raggiunta tramite un gommone, è stata dapprima posta in sicurezza tramite un giubbino di salvataggio, poi issata sul gommone per esser consegnata alle cure del 118 che attendeva in riva.

Il coordinamento tra Guardia costiera, Vigili del fuoco e tutte gli altri enti coinvolti ha permesso di scongiurare il peggio.