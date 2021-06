Anziano schiaffeggia e insulta bimbo al parco di Molentargius

La querela della madre del piccolo

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di circa 70 anni avrebbe picchiato un bimbo a Molentargius (Cagliari). Secondo quanto ricostruito, si giocava una partita di pallone tra ragazzini quando l'uomo, nel tentativo di difendere il nipotino che disturbava gli altri bimbi, avrebbe schiaffeggiato uno dei piccoli presenti facendolo cadere a terra. Alcuni adulti presenti hanno richiamato il 70enne, subito allontanatosi facendo perdere le sue tracce.

A raccontare l'episodio, avvenuto presso il parco di via Don Giordi, la stessa madre dell'undicenne aggredito, che ha riportato l'accaduto in un post condiviso sui social nel tentativo di trovare testimoni prima di recarsi dalla polizia per depositare una querela.

"Verso le 18,30 al parco di Molentargius, ingresso via Don Giordi - scrive la donna -, un signore sui 70 anni ha preso a schiaffi mio figlio di 11 anni facendolo cadere per terra ed insultandolo pesantemente (io non ero presente). So che sono intervenute diverse persone che si trovavano li dicendogli che lo avrebbero denunciato. Naturalmente il gentil signore se l'è data a gambe".

"Vorrei solo conoscere questo nonnino - prosegue la mamma offesa - per spiegargli che le mani si tengono in tasca. Pare che il nipotino di quest'uomo stesse disturbando il gruppo di amici di mio figlio che stavano giocando a calcio, continuava a tirare pugni a tutti. Così mio figlio ha proteso il braccio per difendersi, quel bambino ci ha sbattuto sopra e si è messo a piangere".

Per questo il nonno "ha tirato uno schiaffo a mio figlio, facendolo cadere a terra. Poi l'ha insultato e stava per prenderlo a calci. Per fortuna sono intervenuti degli adulti che lo hanno fermato e minacciato di denuncia. Il vecchio è scappato a gambe levate. Nessuno è riuscito nemmeno a prendere il numero di targa quando si è allontanato in auto".